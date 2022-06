Powstała grupa, gdzie można znaleźć i zaoferować w Bydgoszczy "podwózkę" np. do pracy. To akcja zainspirowana strajkiem MZK w Bydgoszczy

Grupa na Facebooku "Podwózki Bydgoszcz" jest nowiutka. powstała teraz, właśnie z powodu strajku i dlatego, że wielu osobom trudno bez połączenia komunikacji miejskiej dotrzeć do pracy.

Co więcej, teraz, z powodu strajku, na ulicach jest więcej aut, gdyż wiele osób tak właśnie dociera do pracy, na zakupy, itp. A to, z kolei, powoduje korki, większe zanieczyszczeni powietrza no i podniesione kosztu dojazdów.