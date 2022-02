Powstanie film dokumentalny o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. - Podzielcie się wspomnieniami - teatr zachęca mieszkańców

- Rozpoczęliśmy prace nad filmem dokumentalnym „Tu był i... będzie Teatr”, w którym opowiemy o historii miejsca, naszej aktualnej działalności i planach na przyszłość - napisał w mediach społecznościowych Teatr Kameralny. - To ma być przede wszystkim Wasza historia - bo wielu z Was pamięta dawny Teatr Kameralny, porównuje nowy budynek z tym zapamiętanym, wspomina wystawiane przy Grodzkiej sztuki. Podzielcie się wspomnieniami o Teatrze - zachęca bydgoski Kameralny.

Artyści związani z Operą Nova oraz ich rodziny dawny Kameralny pamiętają

O to samo na swoim facebookowym profilu poprosił obecny dyrektor Teatru Kameralnego Mariusz Napierała. Wspomnieniami podzieliło się już kilkoro osób, głównie ze środowiska artystycznego, m.in. obchodzący w tym sezonie jubileusz 50-lecia swej pacy artystycznej solista Opery Nova - Ryszard Smęda:Gmach Teatru Kameralnego w 1977 roku był moim Domem. Opera miała tam kilka mieszkań służbowych. Ja, 25-latek, miałam swój pokój, ok.30m2. „Doskwierał” mi nadmetraż. Na scenie Kameralnego zaśpiewałem kilka przedstawień oper kameralnych, a może były to tylko próby, nie pamiętam na bank. Pamiętam za to specyficzny zapach Teatru. Była w tym „zapachu” historia tego miejsca - napisał artysta.