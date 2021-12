Pożar domu w Nowej Wsi Wielkiej. Policjant z Bydgoszczy wraz z rodziną stracili dach nad głową [zdjęcia]

Jak informują strażacy, mężczyzna zdołał wyprowadzić dzieci na zewnątrz, a sam wrócił i próbował gasić pożar. - Wtedy nawdychał się dymu w efekcie trafił do szpitala na obserwację - mówi asp. szt. Krystian Pietrzak.

Pożar gasiło aż 8 zastępów straży pożarnej.

- Niestety, budynek spłonął doszczętnie. Akcja gaśnicza trwała do północy - mówi asp. szt. Krystian Pietrzak. - Rano jeszcze strażacy pojechali na pogorzelisko, by sprawdzić, czy nie ma tam jeszcze jakiegoś zarzewia ognia, co w takich sytuacja bywa.