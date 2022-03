Prasówka Bydgoszcz 1.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy miało dojść do dość bulwersującego incydentu z udziałem strażniczki miejskiej. Wzburzony czytelnik przesyła nam zdjęcia, straż miejska wszczyna postępowanie wyjaśniające.

Bydgoscy społecznicy organizują konkurs na imię dla partnerki bociana Maćka, który od blisko 30 lat co roku przylatuje do Łęgnowa Wsi. Mieszkańcy swoje propozycje wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać na profilu "Stowarzyszenie i Osiedle Górzyskowo" na Facebooku do 6 marca.