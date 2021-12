Prasówka Bydgoszcz 11.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Taka była zabawa mikołajkowa w klubie Ava 3.0 w Bydgoszczy w sobotę 4 grudnia. To była szalona noc z czapkami świętego Mikołaja, pięknymi "śnieżynkami", muzyką i oczywiście, tańcami. Zobaczcie zdjęcia!

Choć mogłoby się wydawać, że zima to dla ogrodnika czas wytchnienia i beztroskiego lenistwa, nic bardziej mylnego. I chociaż w zimowym ogrodzie faktycznie jest mniej prac do wykonania niż wiosną czy jesienią, to ich lista i tak jest całkiem pokaźna. Zobacz, jak zadbać o ogród zimą i jakie prace trzeba w nim wykonać, albo prowadzić na bieżąco.