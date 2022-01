Prasówka Bydgoszcz 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków w tym roku będzie chudszy o dwie trzecie w stosunku do budżetu z 2021 roku. Wnioski o przyznanie dofinansowania od miejskiego konserwatora zabytków można składać do 15 lutego.

Policjanci z bydgoskiego komisariatu Błonie prowadzą poszukiwania zaginionej 17-latki. Emilia Kamińska 10 stycznia 2022 roku około godz. 8.30 wyszła do szkoły. Tego samego dnia wieczorem nastolatka kontaktowała się z matką, by poinformować, że wraca do domu. Niestety, do chwili obecnej Emilia nie dotarła do swego miejsca zamieszkania.