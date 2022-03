Prasówka Bydgoszcz 12.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Podejrzany o posiadanie znacznych ilości narkotyków, 31-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego, na trzy miesiące trafił do aresztu. Na trop mężczyzny wpadli policjanci z wydziału narkotykowego bydgoskiej komendy. W jego mieszkaniu zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę oraz 3CMC - łącznie ponad 1,5 kg narkotyków! Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, budowlańców wesprze pogoda, pięknym, zrewitalizowanym Rynkiem w Starym Fordonie będziemy się cieszyć już w kwietniu.

Jest przedstawiany w mediach jako komik, który został prezydentem. To nie do końca prawda. Wołodymyr Zełenski to też człowiek, który nigdy nie odpuszcza. Trzy lata temu, nim jeszcze został prezydentem Ukrainy, pytany o swoje cele, powiedział: „Jeśli zacznę wojnę, to nigdy się nie wycofuję. Mogę przegrać, ale się nie wycofam. Biała flaga - to nie jest moja flaga”. Teraz dzięki swoim zdolnościom i bohaterskiej postawie stał się ikoną walki o niepodległość Ukrainy. Ale też i o wolność świata, wolność każdego z nas.