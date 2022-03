Prasówka Bydgoszcz 14.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bydgoszcz 14.03: top 3 artykuły z wczoraj

Jesteśmy z Wami! - to hasło koncertu, jaki w niedzielę (13 marca) odbywa się do godz. 18 w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej. Solidarność Polaków i Ukraińców wybrzmiewa nie tylko w muzyce, ale także w kuchni, atrakcjach i konkretnej pomocy: prawnej, zdrowotnej, zawodowej. Wszystko po to, by ukraińscy goście poczuli się w Bydgoszczy dobrze i bezpiecznie.