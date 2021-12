Prasówka Bydgoszcz 14.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Jak rozpoznać, że jajko jest nieświeże, bez konieczności rozbijania skorupki? Wyrzuć jajka natychmiast, jeśli to zauważysz! Oto pewne oznaki, że jajko nie jest już świeże. Spożycie nieświeżego jajka może być niebezpieczne dla zdrowia. Zobacz koniecznie i sprawdź w lodówce, czy nie masz nieświeżych jajek!

Dzielny wojownik, prawdziwy bohater - tak o Bartku Gałczyńskim, 9-letnim uczniu Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy, który zmagał się z nieoperacyjnym glejakiem pnia mózgu, mówią ci, co go znali. Chłopiec zmarł w piątek (10 grudnia). Ta wiadomość poruszyła wielu bydgoszczan.

Rekrutacja w służbie cywilnej odbywa się na jasnych, otwartych i konkurencyjnych zasadach we wszystkich regionach kraju. Także w województwie kujawsko-pomorskim. Zobacz, aktualne oferty pracy z m.in. z Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza czy Lipna. Oto szczegóły!

Świąteczna edycja Rękoczynów - Targów Rzeczy Wyjątkowych w niedzielę (12 grudnia) zagościła w murach Młynów Rothera. Kilkudziesięciu wystawców oferowało wyroby, jakich na co dzień w zwykłych sklepach nie da się ani kupić, ani porozmawiać z tymi, którzy różne cudeńka tworzą lub projektują. Dla tych, co nie byli, mamy dobrą wiadomość - w przyszłą niedzielę (19 grudnia) też będą Rękoczyny i to w większości z innymi wystawcami.