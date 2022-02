Prasówka Bydgoszcz 20.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Cyklon umiarkowanych szerokości geograficznych Zeynep (inna stosowana nazwa to Eunice) dotarł już do naszego regionu i dał się we znaki w wielu miejscach. Wiatr wiejący z prędkością do nawet 120 km/h zerwał dach domu jednorodzinnego w Wierzchucinku pod Bydgoszczą. Strażacy z Bydgoszczy otrzymali już ponad 150 zgłoszeń w związku z silnie wiejącym wiatrem.