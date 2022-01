Prasówka Bydgoszcz 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Zabawa sylwestrowa to dla wielu jeden z najbardziej wyczekiwanych wieczorów w roku. Wielu mieszkańców Bydgoszczy bawiło się w klubie Twenty, który według wytycznych związanych z pandemią koronawirusa, mógł tego wieczoru wznowić działalność.

Ziemniaki to podstawa pożywnego i polskiego obiadu! I to nie tylko ziemniaki ugotowane, ale także frytki czy przeróżne ziemniaczane kluski. A czym zastąpić ziemniaki, żeby urozmaicić nasze posiłki i dietę? Mamy dla Was kilka propozycji.