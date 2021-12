Prasówka Bydgoszcz 27.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Szopka bożonarodzeniowa to nieodłączny element świąt. Tradycyjnie, szopki przedstawiające Świętą Rodzinę i moment przybycia pasterzy lub Trzech Mędrców, pojawiły się już w bydgoskich parafiach. Odwiedziliśmy kilka z nich.

Na takie święta Bożego Narodzenia bydgoszczanie czekali od lat. Chodniki i ścieżki pokryte grubą warstwą śniegu, do tego mroźna aura - to prawdziwy raj dla dzieci. Zobaczcie, jak dzieci bawiły się na górce saneczkowej na Kapuściskach w Bydgoszczy.

Za nami kolejna, 12. już edycja corocznej akcji dobroczynnej „Ciepło serca w słoiku”. W ramach tej inicjatywy po raz kolejny zbierane były dary dla podopiecznych Domów Dziecka w Bydgoszczy, osób potrzebujących, seniorów i bezdomnych.

Kacper, Melchior i Baltazar na koniach i wielbłądzie wyruszą ze Starego Rynku na spotkanie ze Świętą Rodziną. Towarzyszyć im będą kolorowe orszaki, które kolędując, przejdą głównymi ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej pw. św. W. a Paulo, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Tak będzie 6 stycznia podczas IX Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli, którego organizatorzy zachęcają każdego, a zwłaszcza dzieci do udziału w ulicznym widowisku.