Prasówka Bydgoszcz 30.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bydgoszczy nie minęło Cię nic ważnego

Tomograf komputerowy do badań dzieci, echokardiogarf czy inkubator hybrydowy - te urządzenia i wiele innego sprzętu wartego miliony złotych trafiło do bydgoskich szpitali dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. - To nieoceniona pomoc - słyszymy w lecznicach.