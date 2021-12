Problem uczniowskiej przemocy w bydgoskiej szkole. Rodzice go widzą, a dyrekcja uspokaja

Zobacz wideo: Zimowe atrakcje w Bydgoszczy w sezonie 2021/2022

Problem, jeśli wierzyć relacjom rodziców, zaczął się już w ubiegłym roku. To wtedy uczeń klasy III w Szkole Podstawowej nr 16 w Bydgoszczy miał znęcać się i bić jedną z koleżanek. Rodzice przenieśli dziewczynkę do innej klasy, bo - jak twierdzą - interwencje nauczycielki nic nie dawały. Problem jednak nie zniknął, bo w tym roku szkolnym ofiarą ucznia stał się inny rówieśnik - tym razem kolega. Tak jak w poprzednim przypadku, rodzice chłopca zdecydowali o przeniesieniu go, ale nie do innej klasy, lecz szkoły.