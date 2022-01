Prognoza pogody na Trzech Króli 2022 w Bydgoszczy - sprawdź

Co piszemy na drzwiach w Trzech Króli?

Kredą na drzwiach w Trzech Króli piszemy: C + M + B lub K + M + B oraz datę bieżącego roku. Skrót, który piszemy na drzwiach jest często błędnie interpretowany. Wiele osób uważa, że litery K, M, B to pierwsze litery imion mędrców (Kacper, Melchior, Baltazar). Nie jest to prawdą. Zapis na drzwiach: C + M + B oznacza "Christus Mansionem Benedicat", co w przełożeniu na polski brzmi: "Niech Chrystus błogosławi ten dom". A krzyżyki pomiędzy literami to nie plusy, a właśnie znak błogosławieństwa.

Trzech Króli - pogoda w poprzednich latach

Chociaż w lutym zawsze spodziewamy się srogiej zimy, w ostatnich latach raczej jej nie doświadczaliśmy. Na przełomie ostatnich lat w tym okresie raczej nie mieliśmy zbyt wiele śniegu. Chociaż pogoda nie była jeszcze wiosenna, raczej nie narzekaliśmy na zasypane śniegiem miasta. Czy w tym roku warunki pogodowe nas zaskoczą?

Kiedy jest Trzech Króli?

Trzech Króli to nakazane święto kościelne. Nie należy do świąt ruchomych. To znaczy, że zawsze obchodzone jest tego samego dnia, a dokładnie 6 stycznia. Ta data jest więc dla nas dniem wolnym od pracy. Warto sprawdzić wcześniej, w jaki dzień tygodnia wypada to święto. Może chcesz przedłużyć sobie wolne? Pamiętaj, że jeśli święto wypada w sobotę, będzie to dzień wolny do odebrania w tygodniu.