Program Czyste Powietrze po nowemu. Nawet 69 tysięcy złotych na wymianę pieca i termomodernizację

Maksymalna dotacja w programie "Czyste Powietrze" ma wynieść nawet 69 tysięcy złotych. Tak duże wsparcie ma trafić jednak tylko do najgorzej zarabiających.

- W najbliższym czasie poziom dotacji dla najuboższych gospodarstw domowych ma zostać podniesiony, aż do 90 proc. kosztów inwestycji. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, w których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 900 zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1260 zł – maksymalna dotacja może wynieść nawet 90 proc., ale nie będzie mogła przekroczyć kwoty 69 tys. zł. – mówi prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

Podobnie najwyższe dofinansowanie będzie osiągalne także dla osób z prawem do zasiłku (rodzinnego, stałego, okresowego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego). Chodzi o to, by udziałem w programie zainteresować też osoby, które mają niskie dochody - dotychczas wymiana kotła węglowego i termomodernizacja domu była poza ich zasięgiem.