Program "Praca dla więźniów". Codziennie kilkuset osadzonych z okręgu bydgoskiego idzie do pracy

Zarobione pieniądze osadzeni przeznaczają na własne potrzeby, na wsparcie rodziny, ale też na pokrycie kar pieniężnych, zasądzonych alimentów lub grzywien - mówi w rozmowie z Gazetą Pomorską kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Jak dużym zainteresowaniem cieszy się wśród osadzonych w okręgu bydgoskim program "Praca dla więźniów"?

Program stał się jednym z naszych priorytetów, stąd codziennie kilkuset osadzonych w okręgu bydgoskim opuszcza mury zakładów karnych i aresztów śledczych, aby pracować w przedsiębiorstwach państwowych, instytucjach gospodarki budżetowej i dla przedsiębiorców pozawięziennych. Powszechność zatrudnienia w jednostkach penitencjarnych naszego regionu wyniosła w minionym roku 51,76 proc., a obecnie - 62,32 proc. Na koniec czerwca tego roku z 4330 zatrudnionych osadzonych odpłatnie pracowało 1963. To oznacza, że do pracy kierujemy codziennie prawie 1300 osób, z których 400 pracuje na terenie jednostek penitencjarnych, czyli w halach i wyremontowanych pomieszczeniach a 880 - wyjeżdża do pracy poza ich teren, w systemie bez konwojenta. Przypomnę, że realizowany przez Służbę Więzienną program "Praca dla więźniów" wdrożyło Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku. Jego założeniem jest zwiększenie powszechności zatrudnienia więźniów.

Co to znaczy w "systemie bez konwojenta"?

To oznacza, że osadzeni codziennie i samodzielnie opuszczają mury jednostek penitencjarnych, a po zakończonej pracy wracają do więzienia. Jeśli jest potrzebny transport do miejsca pracy, to organizuje go przedsiębiorca na swój koszt.

Dlaczego osadzeni tak chętnie garną się do tej pracy?

Bo jest ona szansą na bezpłatne przyuczenie się do zawodu. Osadzeni dzięki pracy zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe, które mogą być pomocne w jej znalezieniu po opuszczeniu zakładu karnego. Pieniądze zarobione w sposób akceptowany społecznie osadzeni przeznaczają na własne potrzeby, na wsparcie rodziny, ale też na pokrycie kar pieniężnych, zasądzonych alimentów lub grzywien. Podjęcie pracy w warunkach izolacji penitencjarnej wpływa pozytywnie na proces resocjalizacji skazanych - sprzyja ograniczeniu negatywnych następstw ich odizolowania i minimalizuje powrót do przestępstwa. Uczy nawyku pracy zarobkowej, a to buduje w osadzonych poczucie własnej wartości i odpowiedzialności. Praca ich sprawdza w tzw. warunkach wolnościowych.

Przedsiębiorcy jak podchodzą do tego programu?

Zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorców. Sami wskazują na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, na ich fachowość i właściwą postawę w tej pracy. A osadzeni są zatrudnieni m.in. w branży spożywczej, przy produkcji obuwia czy części samochodowych, przy produkcji okien i mebli tapicerowanych. Także przy obróbce metalu i rozładunku kontenerów w halach magazynowych. Zajmują się segregacją odpadów i pracują w spółkach Skarbu Państwa jak Poczta Polska S.A., WARS S.A. czy Lasy Państwowe – wszystkie są ważnymi strategicznymi partnerami w realizacji programu "Praca dla więźniów". Podsumowując: osadzonych z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego zatrudnia łącznie 169 przedsiębiorców. Jakie korzyści ze współpracy ze Służbą Więzienną mają przedsiębiorcy?

Mają ulgi i ułatwienia organizacyjne, które pozwalają im znacząco obniżyć koszty związane z zatrudnieniem osadzonych. Każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt, to jest 35 proc. wartości wynagrodzeń z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych. Jest on wypłacany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Inne korzyści to niezawieranie indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności, a to oznacza, że taki skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy, z wyjątkiem tych dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny w pracy, jak i zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności. Ma też prawo do wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy osadzonego lub do wycofania się z jego zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy, co powoduje większą swobodę w doborze pracowników. A gdy będzie chciał utworzyć m.in. nowe miejsca pracy dla skazanych, może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Co musi zrobić przedsiębiorca, aby zatrudnić osadzonego?

Najpierw powinien wyszukać na mapie Polski jednostkę penitencjarną położoną najbliżej jego firmy, do której powinien wysłać zapytanie ofertowe podając podstawowe dane przedsiębiorstwa. Również zakres i czas planowanych prac dla osadzonych, ich miejsce i liczbę pracowników, których potrzebuje. W przypadku wątpliwości przedsiębiorca powinien skontaktować się z osobą zajmującą się zatrudnianiem osadzonych w danej jednostce lub ze specjalistą ds. zatrudnienia o okręgowym inspektoracie. Kolejny krok to podpisanie umowy o zatrudnieniu skazanych z dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.