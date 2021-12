Program przeciw dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem w Bydgoszczy. Były dyskusje, przyszedł czas na działanie

W dyskusjach poruszających problem równego traktowania mógł wziąć udział każdy, kto wyraził chęć. Brali w nich udział również specjaliści w danych dziedzinach, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycy, osoby z różnych instytucji. Byli też przedstawiciele Kościoła Katolickiego. Założenie jest takie, by w 2030 Bydgoszcz była wolna od dyskryminacji. Autorzy opracowania, które stało się punktem wyjścia do dyskusji trwających od niemal pół roku, wskazali grupy osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie i narodowość, wyznanie, orientacja seksualna.

- W proces badania, diagnozy problemu włączyło się kilkadziesiąt osób - mówi Anna Strzałkowska. - Pracowaliśmy przez ponad pół roku z osobami z różnych środowisk, z przedstawicielami straży miejskiej, policji. Mam poczucie, że powstał materiał konkretny, merytoryczny właśnie dzięki zaangażowaniu członkiń i członków rady. To czasami było poszukiwanie ekspertów metodą kuli śniegowej Czasami musieliśmy szukać sposobu, jak dotrzeć do różnych osób, by w tym raporcie były reprezentowane wszystkie środowiska. Kierunków działań jest aż 58 - wyliczała Strzałkowska.

Zostanie oszacowany koszt projektu

Teraz otwierany jest znów kilkumiesięczny proces, bo, jak mówią osoby zaangażowane w prace, kierunki działań są ogólne, "jak rama obrazu". - A to, co znajdzie się w programie, to musza być konkrety - dodaje Strzałkowska. - Będziemy znów pracowali z szerokim gronem ekspertów. Ono musi być rozszerzone o kadrę urzędu. Urzędnicy brali udział w naszej diagnozie, ale nie aż tak licznie. W programie znajdzie się również wskazanie podmiotów do realizacji programu i opracowanie ram finansowych.