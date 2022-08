Protest egzaminatorów w WORD w Bydgoszczy. Odwołano część egzaminów na prawo jazdy

W bydgoskim WORD-zie i jego oddziale inowrocławskim wnioski o urlopy na żądanie złożyła w poniedziałek część egzaminatorów i część egzaminów odwołuje się.

W poniedziałek w Toruniu i Grudziądzu egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy wszystkich kategorii nie odbywają się. Dyrektor WORD-u zapewnił, iż opłaty za odwołane egzaminy nie przepadają i zapisane na ten dzień osoby proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

We Włocławku wszystkie zapisane na poniedziałek osoby zostaną przeegzaminowane, jednak we wtorek 9 sierpnia egzaminatorzy przyłączą się do ogólnopolskiego protestu. Do dyrektora WORD-u spływają kolejne wnioski o urlop na ten dzień.

Sytuacja jest dynamiczna - nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała w kolejnych dniach.