Przebudowa Nakielskiej w Bydgoszczy. Dokumentacja na inwestycję będzie niebawem gotowa. Ale skąd wziąć pieniądze?

Autobusy i tramwaje to w ostatnich dniach na ulicach Bydgoszczy rzadkość. Postanowiliśmy przy okazji poszperać w archiwach i znaleźć dla was stare zdjęcia dawnych tramwajów, autobusów i innych…

- Nakielska jest podzielona przez nas na trzy odcinki, pierwszy od ronda Grunwaldzkiego do ulicy nasypowej, drugi od nasypowej do wiaduktu kolejowego, trzeci od wiaduktu do ulicy Łochowskiej - tłumaczy Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - W tej chwili mamy gotowa dokumentacje projektową na dwa pierwsze odcinki, trzeci, do ulicy Łochowskiej, jest w uzgodnieniach środowiskowych. Ale załatwienie uzgodnień nie potrwa już długo. Wtedy możemy ruszać z pracami projektowymi, już takimi typowymi, dla wykonawcy.