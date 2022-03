Przedsiębiorca z Glinek nie marnuje niczego. Płyty meblowe spala w piecu. Zapłaci mandat!

- We wtorek 1 marca około godz. 11:00 strażnicy miejscy z Eko Patrolu udali się na osiedle Glinki, gdzie według osoby zgłaszającej miało dojść do spalania odpadów w siedzibie jednej z firm. Na miejscu municypalni potwierdzili zgłoszenie. Przedsiębiorca używał do ogrzewania hali produkcyjnej pieca tzw. samoróbki, w którym spalane było drewno oraz odpady w postaci fragmentów płyt meblowych. Za popełnione wykroczenia, polegające na spalaniu odpadów oraz braku dokumentacji technicznej pieca, właściciel firmy został ukarany mandatami karnymi - informuje Straż Miejska w Bydgoszczy.