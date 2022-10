Przedsiębiorcy narzekają na niewygodne połączenie lotnicze Bydgoszczy z Warszawą. Wylot tak późno, że nie da się nic w stolicy załatwić

Do "Expressu Bydgoskiego" zwrócili się przedsiębiorcy, którzy mają problemy z połączeniem do Warszawy. - Samolot z Bydgoszczy wylatuje o godz. 14.55, to godzina z gruntu rzeczy nieprzydatna, żeby w stolicy coś załatwić - mówią. - Kto ustala godziny wylotów w tak absurdalny sposób? Czy nie można było ustawić połączenia od rana? To nie tylko dla nas uciążliwość, dla turystów czy parlamentarzystów też.

Połączenie z Warszawa obsługują Polskie Linie Lotnicze LOT. Port Lotniczy Bydgoszcz ma jednak niewielki wpływ na godziny odlotów, zresztą nie tylko w tym przypadku.