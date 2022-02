Przegląd prasy 16.02.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

We wtorkowy wieczór (15 lutego) na Kapuściskach został zaatakowany mężczyzna. O tym wydarzeniu poinformowali nas nasi czytelnicy, na naszym facebookowym profilu. Ofiara trafiła do szpitala.

15 lutego na cmentarzu parafii pw. Św. Trójcy przy ulicy Lotników w Bydgoszczy spoczęła Iwona Fifielska, wiceprezes zarządu spółki Corimp.

Pięć uczennic IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stworzyło zespół "You are enough", czyli „Jesteś wystarczający”. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na ważny problem dotyczący zaburzeń odżywiania. Projekt i kampanię społeczną realizują w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii".