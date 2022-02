Przegląd prasy 19.02.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Na parkiecie Akademii tańca Piętro Wyżej w Chojnicach pojawili się wyjątkowi instruktorzy znani m.in. z telewizyjnych programów jak "Taniec z gwiazdami" oraz z filmu "Kochaj i tańcz".

Cyklon umiarkowanych szerokości geograficznych Zeynep (inna stosowana nazwa to Eunice) w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę, 19 lutego, wywoła w Polsce huraganowe porywy wiatru. Na Wybrzeżu mogą one dochodzić do 130-140 km/h! Jednym z regionów, które najmocniej odczują przejście niżu będzie Kujawsko-Pomorskie. Ostrzeżenie dla Bydgoszczy i pozostałych rejonów województwa mówi o porywach wiatru do 120 km/h. Poniżej treść ostrzeżeń, mapy oraz najważniejsze informacje na temat sytuacji pogodowej.