Przegląd prasy 20.12.2021 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Niedziela bez kąpieli w Jeziorze Jezuickim? Nic z tych rzeczy! To idealna okazja, aby na chwilę oderwać się od świątecznych przygotowań. 19 grudnia nie brakowało chętnych do morsowania w Pieckach. Tak to wyglądało, zobaczcie zdjęcia >>>

W niedzielę (19 grudnia) przy ulicy Kraszewskiego w Bydgoszczy zawaliło się rusztowanie. Jego elementy spadły na przechodniów. Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala.