Przegląd prasy 2.10.2021 Bydgoszcz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Zebrany materiał pochodzi ze strony poszukiwani.policja.pl, dostęp z dnia 1 października 2021 roku. Policja poszukuje kilkaset osób. Zobaczcie, najmłodszych poszukiwanych przez policje w województwie kujawsko-pomorskim.

Kamera zamontowana na aucie Google uchwyciła bydgoszczan w różnych codziennych sytuacjach. W drodze do pracy i szkoły, na spacerze, na przystanku autobusowym, na zakupach... Zdjęcia trafiły do Street View - usługi, dzięki której możemy odwiedzić ulice w wielu zakątkach świata. Wybraliśmy kilkadziesiąt zdjęć ze znanych i mniej znanych miejsc w Bydgoszczy. Może ktoś z Was lub Waszych znajomych załapał się na fotkę? Jeśli dobrze się przyjrzycie, to obejrzeć można też samochód Google, którego odbicie widać w lustrze tuż... pod naszą redakcją. Zapraszamy do obejrzenia galerii.