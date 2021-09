Przegląd prasy 21.09.2021 Bydgoszcz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Małgosia Płaza to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu Rolnik szuka żony. Uczestniczka piątej edycji programu była kandydatką 58-letniego Jana. Wydawało się, że ich relacja dobrze się rozwija, ale w pewnym momencie mężczyzna z nią zerwał i Małgosia opuściła program. Co teraz słuchać u Małgorzaty? Zobaczcie jak się zmieniła!

Seniorka z bydgoskich Jachcic na dobre rozkręciła zbiórkę nakrętek na rzecz 9-letniego Bartka Gałczyńskiego. Już po raz czwarty starsza pani przekazała ich sporą partię. Wszystko po to, by wesprzeć leczenie chłopca zmagającego się z nieoperacyjnym glejakiem pnia mózgu. Nakrętki zebrała z pomocą mieszkańców swojej dzielnicy, Piasków i Szwederowa.

Jeśli planujesz zdawać maturę z informatyki, to właśnie nadarza się doskonała okazja, by się do niej dobrze przygotować. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich do wtorku (21 września br.) prowadzi rejestrację na kurs "Szkoła Programowania: od zera do matury".

Rada Ministrów ma już gotowe projekty zmian w podatkach, które są jednym z filarów sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości pod nazwą "Nowy Ład". Jeśli program wejdzie w życie, zmienią się nasze pensje netto (między innymi za sprawą zmian w kwocie wolnej od podatku). Przygotowaliśmy wyliczenia dla przykładowych wynagrodzeń, które zrobiliśmy na podstawie udostępnionego przez rząd kalkulatora. Jak może zmienić się Twoja płaca? Sprawdź w galerii.