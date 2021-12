Przegląd prasy 22.12.2021 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Do wypadku na skrzyżowaniu ulic Rejewskiego i Akademickiej w Bydgoszczy doszło we wtorek, 21 grudnia.

Zima to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych. By pomóc im przetrwać ten czas, dzielnicowi z bydgoskiego Szwederowa zorganizowali zbiórkę ciepłych zimowych kurtek. W ostatnich dniach policjanci odwiedzili osoby potrzebujące i przekazali im zebraną odzież.

Prasówka 22.12 Bydgoszcz: pozostałe wydarzenia

