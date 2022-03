Przegląd prasy 23.03.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

W poniedziałek, 21 marca, w jednej z bydgoskich kolektur padła główna wygrana w grze Mini Lotto. Zwycięzca prawidłowo wytypował wszystkie pięć liczb i zarobił ogromne pieniądze. Gdzie został zakupiony szczęśliwy los i ile wyniosła wygrana?

Nadeszła astronomiczna wiosna, a to oznacza, że przed nami zmiana czasu zimowego na letni. Co to oznacza i dlaczego od lat przestawiamy zegarki? Zmiana czasu według założeń ma się przyczynić do zaoszczędzenia energii i efektywniejszego wykorzystania światła dziennego. Wielu współczesnych badaczy coraz śmielej wysuwa tezę, że przestawianie zegarków jest bez sensu...