Przegląd prasy 24.03.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Do groźnego zdarzenie z udziałem karetki pogotowia doszło we wczesne środowe popołudnie (23 marca) na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy.

Do bydgoskich przedszkoli trafiło już ponad 200 dzieci z Ukrainy, do szkół ponad 1000 uczniów. Dla tych ostatnich ratusz chce przygotować wyprawki szkolne. Tymczasem Przedszkole nr 43 “U Krecika Szybownika” w Fordonie zbiera pluszowe misie. Trafią do maluchów na granicę polsko-ukraińską.

Sankcje nakładane na Rosję i jej obywateli dotykają szczególnie rosyjskich oligarchów. Ukraiński Wywiad Wojskowy przekazał na Facebooku informację, że rosyjscy oligarchowie szukają sposobów na wpłynięcie na Putina.