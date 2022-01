Przegląd prasy 27.01.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Prasówka 27.01 Bydgoszcz: pozostałe wydarzenia

Antoni Krause ma się dopiero urodzić. Termin jego urodzenia przewidziano na 29 marca. To dopiero za dwa miesiące, a jednak wielu bydgoszczan już go poznało. Dlaczego? Bo serce Antosia nie bije tak jak powinno. Zaraz po tym, jak się urodzi rozpocznie się walka o jego życie i zdrowie. Konieczne będą operacje. Aby dać mu jak najlepsze szanse na zdrowie mają zostać wykonane w Niemczech. To będzie sporo kosztowało, ale udało się już zebrać potrzebne pieniądze. A to także dzięki naszym Czytelnikom.