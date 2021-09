Przegląd prasy 28.09.2021 Bydgoszcz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Diecezja bydgoska ma nowego biskupa. We wtorek (28 września) odbyły się uroczystości kanonicznego wprowadzenia biskupa diecezjalnego ks. Krzysztofa Włodarczyka do bydgoskiej katedry. Sam ingres zaplanowano na 13 listopada br.

Rząd przygotował różne warianty postępowania, na wypadek przybrania na sile IV fali koronawirusa. Wśród nich jest m.in. regionalizacja obostrzeń i przywileje dla zaszczepionych.

Był ostoją rodziny, człowiekiem skromnym, wielkim humanistą, ale też naukowcem cenionym przez studentów oraz kolegów z pracy i takim właśnie pozostanie we wspomnieniach tych, którzy go kochali i mieli zaszczyt znać. We wtorek (28 września) rodzina, przyjaciele, władze UKW, współpracownicy, studenci, a także mieszkańcy pożegnali prof. dr. hab. Pawła Izdebskiego.