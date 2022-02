Przegląd prasy 5.02.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Oto lista najrzadziej spotykanych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! W oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji postanowiliśmy stworzyć zestawienie zawierające najrzadsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców naszego województwa. Jesteście ciekawi, czy Wasze nazwisko znalazło się w gronie tych najmniej spotykanych? Sprawdźcie naszą listę!

Wątpliwości dotyczące ulicy na Bartodziejach co jakiś czas powracają. Mieszkańcy osiedla słusznie mogą być zdezorientowani, bo choć już to nagłaśniano, nazwa do tej pory nie została ujednolicona.

Zobaczcie oferty tanich mieszkań (kawalerek), do remontu, w regionie. Zobaczcie oferty domów, zamieszczone na stronie otodom.pl. Wybraliśmy te które kupicie za maksymalnie 200 tys. złotych.