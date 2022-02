Przegląd prasy 6.02.2022 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Przejrzyj monety zanim wydasz je przy zakupach. Nawet nie podejrzewasz co potrafi rozgrzać emocje numizmatyków!

Prasówka 6.02 Bydgoszcz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bydgoszczy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wątpliwości dotyczące ulicy na Bartodziejach co jakiś czas powracają. Mieszkańcy osiedla słusznie mogą być zdezorientowani, bo choć już to nagłaśniano, nazwa do tej pory nie została ujednolicona.