Przegląd prasy 8.12.2021 Bydgoszcz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Gwarno i wesoło zrobiło się we wtorek (7 grudnia) pod oknami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. To Święty Mikołaj wraz z pomocnikami przybył z prezentami dla uczniów Zespołu Szkół nr 33, czyli szkoły szpitalnej. To był już 22. finał świąteczno-mikołajkowej akcji "Anioły do mnie wysyłaj...".

Oto szkoły nauki jazdy działające w Bydgoszczy, które w kształceniu kursantów osiągają najlepsze rezultaty. Publikujemy wyniki zdawalności (egzamin na prawo jazdy kat. B - praktyka) 10 najlepszych szkół z Bydgoszczy. Ranking prezentujemy na kolejnych slajdach naszej galerii.