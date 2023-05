Przegląd prasy z Bydgoszczy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.05.2023

29 kwietnia 2023 roku okazał bardzo udany dla osoby, która w Bydgoszczy zagrała w Mini Lotto. Padła główna wygrana. To najwyższa wygrana w historii tej gry w Bydgoszczy! IIe wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

Brzózki - drugiej tak artystycznej wsi w Kujawsko - Pomorskiem nie znajdziecie. Najbliżej stąd do Szubina, stolicy gminy - zaledwie 11 km, niedaleko do Bydgoszczy - ok. 30, oraz Żnina - 36 km.