Przegląd tygodnia w Bydgoszczy, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Bydgoszcz od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Paznokcie na jesień. Przed nami kolejna pora roku, a to oznacza zmianę obecnej mody. Zastanawiasz się, jakie będą najgorętsze trendy w stylizacji jesiennych paznokci? Na jaki kolor się zdecydować? Otóż w nadchodzącym czasie na topie pozostanie klasyka. Dla pań, które wolą nieco bardziej odważny i błyszczący manicure również coś się znajdzie. Jakie paznokcie będą modne jesienią? Przejdź do galerii, aby poznać modne wzory z Instagrama.

Praca w handlu jest jedną z najpopularniejszych. Choć dla wielu wydaje się banalnie prosta, to wcale nie jest to takie łatwe. Sprawdzamy, ile można zarobić pracując w handlu. Dla osób zainteresowanych jest sporo możliwości. Do wyboru są sklepy spożywcze, markety, budowane, meblowe, drogerie. Każde z tych miejsc jest zupełnie inne. A jakie, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy? Zobaczcie.