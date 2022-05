Przepiękna tęcza nad Bydgoszczą. Świetlisty, kolorowy łuk ozdobił niebo. Zobacz zdjęcia czytelników

Tęcza nad Bydgoszczą

Jak powstaje tęcza? Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci wielobarwnego łuku. Powstaje w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwykle promieniowania słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropli wody (np. deszczu i mgły) mających kształt zbliżony do kulistego. Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska dyspersji, powodującego różnice w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza.

Tłumacząc na prostszy język, by powstała tęcza, potrzebne jest słońce i deszcz. Kiedy światło słoneczne przenika przez kropelki deszczu, woda rozprasza światło białe na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach) i oko ludzkie postrzega wielokolorowy łuk.