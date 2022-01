Przetarg na modernizację budynku bydgoskiej Galerii Miejskiej bwa do powtórki. Oferty otwarto, co dalej?

Konieczność wymiany elewacji Galerii Miejskiej bwa wynika z decyzji niezależnego od Miasta powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Początkowo ratusz planował wymianę tylko części kamienia z elewacji, ale właśnie decyzja PINB nie pozostawiła wątpliwości, że całą elewację trzeba wymienić. Ratusz został też zobowiązany do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli wad budynku. Stąd ogłoszono przetarg na wykonawcę I etapu robót.

Policja chce kupić radiowozy z 300 końmi pod maską. Czy trafią też do Bydgoszczy?

Nastąpiło to we wrześniu 2021 r. Oferty można było składać do 11 października. Ta, która wpłynęła, znacznie jednak przekraczała kwotę, jaką Miasto Bydgoszcz zamierzało przeznaczyć na realizację tego zadania. Tymczasem w czasie szalejącej drożyzny ratusz chciał ograniczyć koszty. Dlatego niezwłocznie powtórzono postępowanie przetargowe.

W ponownym przetargu oferty początkowo miały być otwarte 9 grudnia 2021 r., jednak termin przesunięto ostatecznie na 23 grudnia, bo składający je potrzebowali więcej czasu na rzetelne przygotowanie ofert.