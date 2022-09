Przy Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy odbył się Jesienny Kiermasz Ogrodniczy [zdjęcia]

Kiermasz zorganizowało po raz 40. Centrum Targowe Pomorza i Kujaw. Już w sobotę (24 września) - w pierwszym dniu - chętnych do odwiedzenia stoisk nie brakowało.

- Mamy ponad 30 wystawców z całego regionu i nie tylko - mówi Włodzimierz Piotrowski, współwłaściciel Centrum Targowego Pomorza i Kujaw. - To jubileuszowa edycja, więc postaraliśmy się, aby asortyment był bogaty.

Na miłośników zieleni czekali producenci oferujący różnorodne rośliny do ogrodu, na działkę, czy na balkon. Można było zaopatrzyć się, m.in., w drzewka i krzewy owocowe, drzewka i krzewy ozdobne, formy pienne, cebule kwiatowe, byliny, trawy, krzewy i rośliny jagodowe, rośliny iglaste i liściaste, wrzosy, róże, hortensje i wiele innych.

- Skoro to jesienna edycja to nie mogło zabraknąć drzewek owocowych np. jabłoni, śliwy czy gruszy - mówi Włodzimierz Piotrowski. - Były też rośliny egzotyczne, rzadko spotykane, ciekawe do uprawy gruntowej i pojemnikowej, m.in., figa, kiwi, cytryna, mandarynka. Chętni mogli też zaopatrzyć się w warzywa z domowego ogrodu.