Przybywajcie do Bydgoszczy na walentynki. Bydgoska kultura pod skrzydłami Amora. Oto propozycje na walentynkowy weekend [zdjęcia]

Jak świętować to przy dobrej muzyce. MCK w sobotni wieczór o godz. 19.30 zaprasza na koncert z cyklu „Bydgoscy muzycy w hołdzie...” - tym razem będzie to hołd oddany mistrzom rock&rolla, przy których to utworach (Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis i inni) nogi same rwać się będą do tańca (miejsca „tańczące” w dniu koncertu kosztują w przedsprzedaży 50 zł, a w dniu koncertu 60 zł - bilety w kasie MCK).