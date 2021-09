Puste szkoły, mniej ogrzewane, mniej płacono za prąd, a jednak w czasie pandemii w Bydgoszczy koszty utrzymania szkół wzrosły

Zobacz wideo: Pół tysiąca przeszczepień szpiku u dzieci w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy

Samorządy wcale nie odetchnęły finansowo z powodu zamknięcia szkół w czasie pandemii. Niewielkie oszczędności można liczyć jedynie w przypadku energii elektrycznej - bo część nauczycieli prowadziła lekcje zdalnie - kosztach ogrzewania czy zużyciu wody. Nauczycielom i tak trzeba było płacić, a szkoły - sprzątać.

- Oszczędności na skutek wprowadzenia częściowego nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020/2021 są pozorne - podkreśla Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.

Duża część gmin w kraju musiała ogrzewać szkoły, bo oprócz podstawówek w budynkach mieszczą się także przedszkola. Krzysztof Zieliński, wójt gminy Książki, opisywał: - Miesięcznie to kwota ok. 40 tys. zł, która jest tylko nieznacznie niższa niż w normalnych warunkach nauki stacjonarnej. Część z przedszkolem jest ogrzewana i oświetlana jak zazwyczaj, niewielkie oszczędności przynosi ograniczenie energii w części szkolnej, gdzie grzejniki są przykręcone i utrzymują temperaturę ok. 15 stopni.