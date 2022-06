Puszcza Bydgoska. Malowniczy, a przy tym tajemniczy teren w zachodniej części naszej puszczy

To jedna z lepiej zagospodarowanych takich ścieżek w regionie, dostosowana do potrzeb turystów pieszych, rowerzystów, a nawet osób na wózkach inwalidzkich. Tablice informacyjne na 13 przystankach rozstawiono na całej 5-kilometrowej długości, a czas pieszego przejścia szacuje się na 5 godzin.

Nad Strugą Młyńską

Przez tutejsze lasy i łąki przepływa Struga Młyńska, by od chwili oddania do użytku w roku 1774 Kanału Bydgoskiego, znaleźć w nim ujście (wcześniej łączyła się z Fliskiem i uchodziła do Brdy. Struga rodzi się z kilku źródeł w obniżeniu terenu na łąkach w okolicach podbydgoskiej wsi Białe Błota, by potem małymi ciekami zasilać oczka wodne i ostatecznie połączyć się jeden rów odpływowy w kierunku bydgoskiego osiedla Prądy i Kanału Bydgoskiego.

Jak informują leśnicy – wody tej rzeczki upodobały sobie liczne ptaki, płazy, gazy, owady, a także zwierzyna leśna.