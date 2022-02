Rada Miasta Bydgoszczy apeluje do władz UKW w sprawie boisk: niech młodzi sportowcy płacą mniej albo wcale

O sprawie najmu boisk należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pisaliśmy już we wrześniu, od tego czasu nie została właściwie wyjaśniona. Młodzi sportowcy, a właściwie ich rodzice, za korzystanie z infrastruktury muszą płacić, ich zdaniem - zdecydowanie zbyt wiele. Na ostatniej środowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy radni przyjęli apel, w którym proszą rektora UKW o "łagodne" potraktowanie piłkarzy, bo to głównie ich dotyczy problem, grających dla Polonii Bydgoszcz i uczących się w SP nr 31.

- W 2004 roku RMB podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na dokonanie darowizny na rzecz Akademii Bydgoskiej gruntu i nieruchomości do uprawiania sportu w Bydgoszczy przy ulicy Sportowej 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności naukowo–dydaktycznej przez Uczelnię. Darujący i Obdarowany uszanowali fakt, że ten teren w Bydgoszczy od 1936 roku był przeznaczony na uprawianie sportu, dlatego bydgoszczanie z atencją i podziwem przyjęli decyzję Uczelni o budowie nowoczesnego, uczelnianego ośrodka sportowego z pozyskanych pieniędzy z funduszy UE. Obecnie na tym obiekcie ma siedzibę Instytut Kultury Fizycznej UKW prowadzący działalność naukowo–badawczą w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej - czytamy w apelu, którego treść przygotował i opublikował radny, prof. Maciej Świątkowski, działacz bydgoskiej Polonii.