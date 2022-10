Rada Miasta Bydgoszczy. Kolejna awantura w sprawie cięć w komunikacji publicznej

Na sesji pojawił się Piotr Król, bydgoski poseł PiS i wiceszef sejmowej komisji infrastruktury.

– Nie powiem nic odkrywczego, że na rynku kierowców jest źle - stwierdził poseł Król. - Bydgoszcz będzie traciła swoich kierowców. Praprzyczyna pierwszego strajku kierowców w Bydgoszczy jest taka, że podjęto racjonalną decyzję, że część rynku oddano innym podmiotom, ale to pozwala spółce miejskiej weryfikować swoją pozycję na rynku. Jednak w jakiś sposób ZDMiKP nie zastrzegł, że inny operator ma zatrudniać kierowców na etaty. Ktoś, kto zatrudnia pracowników na umowy zlecenie, przestaje być konkurencyjny. Przyczyny pierwszego strajku nie było zależne od MZK. Czy to było intencją miasta, żeby doprowadzić do takiej sytuacji? Sami robiliśmy kanibalizm gospodarczy.