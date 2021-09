Ratownicy medyczni z Bydgoszczy negocjują podwyżki. Nadal nie ma porozumienia

Porozumienie dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych zawarto w środę między ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

- Chcę państwu z przyjemnością zakomunikować, że podpisaliśmy porozumienie z protestującymi ratownikami medycznymi - powiedział w środę na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dogadali się, ale nie do końca

Sytuacja wcale nie jest jednak tak jasna, jakby mogło się wydawać. Piotr Dymon, przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, przyznał, że to porozumienie w pełni go nie satysfakcjonuje. - To jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 roku. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie – stwierdził.