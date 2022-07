“Ratujmy Biziela” – akcja w obronie bydgoskiej lecznicy, zagrożonej likwidacją. "Będziemy walczyć o ten szpital!"

Jak już informowaliśmy, toruńska uczelnia chce połączyć dwa bydgoskie szpitale uniwersyteckie. Nie ma na to zgody władz Bydgoszczy, pracowników “Biziela” oraz pacjentów. W tej sprawie odbyło się już wiele inicjatyw, włącznie z pikietą protestacyjną przed szpitalem. Kolejnym działaniem jest zbieranie podpisów pod listem zaadresowanym do rektora UMK. Akcję przygotowali pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela oraz zaniepokojeni pacjenci.

- Dwanaście godzin temu uruchomiliśmy w mediach społecznościowych stronę “Ratujmy Biziela” i mamy już dwa tysiące czterysta podpisów pod apelem do rektora UMK, żeby odstąpił od łączenia, a jednocześnie likwidacji szpitala “Biziela”

– opowiadają inicjatorzy akcji (proszą o anonimowość). - Stworzyliśmy na tej stronie także forum, ponieważ nasi pacjenci zaniepokojeni są informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i dzięki temu mają możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Udało nam się w 48 godzin uruchomić stronę. Poprzednia decyzja przekazywania Collegium Medicum dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się na podstawie głosowania, mieszkańcy w żaden sposób nie byli w to zaangażowani, nie mieli na to wpływu. Następna inicjatywa zebrania 160 tysięcy podpisów pod postulatem stworzenia w Bydgoszczy uczelni medycznej spaliła na panewce, projekt ustawy dalej leży w parlamentarnej zamrażarce, dlatego postanowiliśmy jeszcze raz pokazać oraz policzyć mieszkańców Bydgoszczy i regionu przeciwnych ruchom mogącym ograniczyć im dostęp do usług medycznych.