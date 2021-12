Rękoczyny w bydgoskich Młynach Rothera. Cudeńka na Targach Rzeczy Wyjątkowych! [zdjęcia] Justyna Tota

Tak było 12 grudnia 2021 r. na Rękoczynach - Targach Rzeczy Wyjątkowych w Młynach Rothera. Targi w świątecznej edycji odbędą się jeszcze 19 grudnia - w tym samym miejscu Tomasz Czachorowski Zobacz galerię (15 zdjęć)

Świąteczna edycja Rękoczynów - Targów Rzeczy Wyjątkowych w niedzielę (12 grudnia) zagościła w murach Młynów Rothera. Kilkudziesięciu wystawców oferowało wyroby, jakich na co dzień w zwykłych sklepach nie da się ani kupić, ani porozmawiać z tymi, którzy różne cudeńka tworzą lub projektują. Dla tych, co nie byli, mamy dobrą wiadomość - w przyszłą niedzielę (19 grudnia) też będą Rękoczyny i to w większości z innymi wystawcami.