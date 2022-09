Rekordy ślubne w Kujawsko-Pomorskiem. Pani przed 30-tką wyszła za pana w wieku 60 plus. Jest też 19-latka już po rozwodzie Katarzyna Piojda

Najpierw jest zauroczenie, potem - już po ślubie - zaczyna się normalne życie. Gdy żonie i mężowie to życie w duecie przeszkadza, decydują się na rozwód. Pexels.com

Pani przed 30-tką wyszła za mąż za pana w wieku 60 plus. To jeden z rekordów ślubnych w Kujawsko-Pomorskiem. Do rekordzistów rozwodowych należy 19-letnia rozwiedziona mieszkanka regionu.