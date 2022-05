Respirator zaprojektowany na Politechnice Bydgoskiej otrzymał pozytywną opinię po badaniach

- Zakończył się etap badań przedklinicznych. Warto podkreślić, że to jeden z etapów badań respiratora - mówi prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW potwierdzając, że opinia na temat sprzętu zaprojektowanego przez inżynierów i naukowców Politechniki Bydgoskiej jest dobra.

Badania urządzenia CoViVentil UCM02 prowadzone w SGGW polegały na testowaniu prototypu respiratora na żywym organizmie. - Jest to dla nas rzecz niezwykle ważna, ponieważ do tej pory prowadziliśmy badania na sztucznych płucach, natomiast mamy w tej chwili sytuację, w ramach której mamy do czynienia z urządzeniami pracującymi na zwierzętach - mówił prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej, szef zespołu bydgoskich inżynierów i programistów pracujących nad projektem pierwszego polskiego respiratora. To wypowiedź dla kanału Nauka/Science SGGW. - Mają one własny oddech i sprawdzamy wszystkie z możliwych trybów pracy naszych respiratorów z żywym zwierzęciem. Sprawdzenie tej funkcjonalności i stwierdzenie poprawności działania naszych respiratorów jest olbrzymim krokiem do tego, by myśleć o seryjnej produkcji tego respiratora.